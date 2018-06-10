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Санкции против России: вице-премьер Италии сделал резкое заявление

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Луиджи Ди Майо заявил, что санкции против России вредят Италии
Луиджи Ди Майо заявил, что санкции против России вредят Италии / Фото из открытых источников

Санкции, которые были введены против Российской Федерации из-за агрессии против Украины и незаконную аннексию Крыма, наносят ущерб Италии.

Об этом заявил вице-премьер-министр Италии, лидер партии "Движение пяти звезд" Луиджи Ди Майо, передает Ansa.

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Я всегда говорил, что наша страна должна остаться в НАТО, но санкции против России наносят нам вред,
– подчеркнул политик.

По словам чиновника, что он является проитальянским, а не пророссийским.

Также, министр отметил, что в конце концов решение о наложении вето на продление санкций против России на международном уровне будет принимать премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Напомним, 5 июня новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что будет настаивать на пересмотре санкций, которые Запад ввел против Российской Федерации.

Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Санкции
Источник: 24 Канал
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