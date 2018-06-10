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Санкції проти Росії: віце-прем'єр Італії зробив різку заяву

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Луїджі Ді Майо заявив, що санкції проти Росії шкодять Італії
Луїджі Ді Майо заявив, що санкції проти Росії шкодять Італії / Фото з відкритих джерел

Санкції, які були введені проти Російської Федерації за агресію проти України й незаконну анексію Криму, завдають шкоди Італії.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр Італії, лідер партії "Рух п'яти зірок" Луїджі Ді Майо, передає Ansa.

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Я завжди казав, що наша країна повинна залишитися в НАТО, але санкції проти Росії завдають нам шкоди,
– наголосив політик.

За словами чиновника, що він є проіталійським, а не проросійським.

Також, міністр зауважив, що зрештою рішення щодо накладання вето на продовження санкцій проти Росії на міжнародному рівні буде приймати прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте.

Нагадаємо, 5 червня новий прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що наполягатиме на перегляді санкцій, які Захід ввів проти Російської Федерації.

Теги: Новини політики Новини України Санкції Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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