Санкції проти Росії: віце-прем'єр Італії зробив різку заяву

Санкції, які були введені проти Російської Федерації за агресію проти України й незаконну анексію Криму, завдають шкоди Італії.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр Італії, лідер партії "Рух п'яти зірок" Луїджі Ді Майо, передає Ansa.

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Я завжди казав, що наша країна повинна залишитися в НАТО, але санкції проти Росії завдають нам шкоди,

– наголосив політик.

За словами чиновника, що він є проіталійським, а не проросійським.

Також, міністр зауважив, що зрештою рішення щодо накладання вето на продовження санкцій проти Росії на міжнародному рівні буде приймати прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте.

Нагадаємо, 5 червня новий прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що наполягатиме на перегляді санкцій, які Захід ввів проти Російської Федерації.