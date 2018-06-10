Санкції проти Росії: віце-прем'єр Італії зробив різку заяву
Санкції, які були введені проти Російської Федерації за агресію проти України й незаконну анексію Криму, завдають шкоди Італії.
Про це заявив віце-прем'єр-міністр Італії, лідер партії "Рух п'яти зірок" Луїджі Ді Майо, передає Ansa.
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Я завжди казав, що наша країна повинна залишитися в НАТО, але санкції проти Росії завдають нам шкоди,
– наголосив політик.
За словами чиновника, що він є проіталійським, а не проросійським.
Також, міністр зауважив, що зрештою рішення щодо накладання вето на продовження санкцій проти Росії на міжнародному рівні буде приймати прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте.
Нагадаємо, 5 червня новий прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що наполягатиме на перегляді санкцій, які Захід ввів проти Російської Федерації.