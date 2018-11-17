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      ЕС и США дали советы Украине по подготовке к предстоящим выборам

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      Президентские выборы в Украине
      Президентские выборы в Украине / rudenko.kiev.ua

      Делегация Национального демократического института (США) и депутатов Европейского парламента подготовили 51 рекомендацию для подготовки к выборам в Украине в 2019 году.

      Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на слова регионального директора программ региона Евразии Национального демократического института Лоры Джуетт.

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      Отмечается, что одна из рекомендаций была рекомендация компании Facebook открыть офис в Киеве.

      Facebook должна открыть офис в Украине и вместе с другими цифровыми платформами объединиться для борьбы с дезинформацией... Если мы говорим о борьбе с вмешательством Кремля для обеспечения стабильности в стране, то соцсети и цифровые платформы должны помочь Украине в этих стремлениях,
      – заявила она.

      Джуетт также отметила, что необходимо бороться с политической коррупцией, и все кандидаты в президенты должны иметь равный доступ к средствам массовой информации.

      В свою очередь евродепутат Ребекка Хармс сообщила, что на встрече с председателем парламента Украины Андреем Парубием обсуждалась необходимость внедрения пропорциональной избирательной системы вместо смешанной.

      "После встречи с ЦИК мы рекомендовали парламенту ввести внутренне перемещенных лиц и трудовых мигрантов в избирательный процесс", – добавила Хармс.

      Отметим, что президентские выборы должны состояться 31 марта 2019 года.

      Теги: Новости Украины Новости политики Facebook Выборы Президента 2019 Евросоюз ЦИК
      Источник: 24 Канал
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