Посол Украины рассказал, кого США видят на посту президента

Для США очень важно, чтобы следующий президент Украины продолжал реформы и геополитический курс на сближение с Европейским союзом.

Об этом сказал посол Украины в США Валерий Чалый в интервью Укринформу.

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На вопрос, какую позицию администрация США сейчас занимает относительно избирательного процесса в Украине, он ответил, что этот вопрос надо в первую очередь адресовать представителям администрации США.

Я мог бы не комментировать, но просто скажу о своих наблюдениях. На мой взгляд, американское правительство будет продолжать взаимодействие с теми политическими представителями, которых поддержит украинский народ. Все очень просто,

– сказал Чалый.

Он добавил, что уровень взаимоотношений между двумя странами должен развиваться, а не уменьшаться, и для этого необходима последовательность во внешней политике Украины и неизменность внешнеполитического курса и его темпов.

Я думаю, Соединенные Штаты также приветствовали бы взаимодействие с теми политиками, которые будут продолжать выбранный курс реформ и избранный геополитический курс – на сближение с евроатлантическими, европейскими структурами,

– заявил посол.

По его словам, очевидно, что прямой поддержки кандидатов или партий со стороны США не будет, но готовность сотрудничества будет с теми, кто будет сохранять этот курс.