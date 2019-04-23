ЕС ожидает, что новый президент с рабочим визитом посетит Бельгию, – брюссельский эксперт

Чего ожидает Евросоюз от новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского? Какие процессы происходят в самом Евросоюзе? Как может повлиять Brexit на Украину? И что может измениться для Украины после выборов в Европарламент?

Обо всем этом и немного больше рассказал старший научный сотрудник и главный эксперт по вопросам внешней политике ЕС брюссельского "Центра изучения европейской политики" Стивен Блокменс.



Стивен Блокменс

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Какие перспективы и риски перед отношениями между Украиной и ЕС открывает избрание президентом Владимира Зеленского?

Не только украинцам трудно понять, каким президентом будет Зеленский. ЕС тоже. Здесь не услышали четкого ответа в течение компании о программе этого кандидата. В частности, о планах относительно отношений с Евросоюзом. ЕС ожидает, что Украина будет продолжать выполнять все обязательства, которые взяла на себя в двусторонних соглашениях в рамках Соглашения об ассоциации и углубленной зоне свободной торговли. Также здесь надеются, что Украина продолжит курс на интеграцию с Евросоюзом, который выбрала во время Революции Достоинства.

Кроме этого, ожидают от нового президента более действенной борьбы с коррупцией и установления в Украине верховенства права. Это требования, которые выдвигает ЕС для дальнейшей евроинтеграции Украины. Евросоюз ожидает, что новый президент сделает один из своих первых визитов в Брюссель, что символически покажет поддержку дальнейшего стратегического курса на Европу.

Руководство ЕС интересует тоже отношение Зеленского к России, нет ли у него ориентации на Москву.

Мне лично интересно, не отменит ли Зеленский торговую блокаду Донбасса, которую начали при Порошенко? Это может остановить отграничение Донбасса от Украины. Как по мне, это было бы правильное решение. Оно может стать отправной точкой для реанимации мирных соглашений "Минск-2". А это, в свою очередь, может привести к настоящему прекращению огня на Донбассе.

В общем, в Брюсселе такое отношение, что необходимо немножко подождать и увидеть, кем на самом деле является этот парень – Зеленский. Ведь у него нет никакого политического опыта или должности за спиной, поэтому не знаем, чего от него ждать. Для чиновников ЕС важно увидеть, кто основные члены команды, которые влияют на решение Зеленского.

Поскольку президент Украины имеет исключительные полномочия в сфере внешней и оборонной политики, то интересно, кто возглавит МИД взамен Павла Климкина, которого в ЕС оценивают как хорошего дипломата. Надеюсь, Зеленский окружит себя качественной командой в сфере внешней и оборонной политики, а следующий глава МИД будет не хуже, чем настоящий, и защитит европейский курс Украины. Также надеюсь, что новый президент поддержит прогресс Украины по реформам и модернизации экономики, чтобы она приближалась к нормам и стандартам ЕС.

Как Евросоюз планирует в дальнейшем влиять на украинскую борьбу против коррупции и за установление верховенства права?

В течение последних пяти лет политическое давление со стороны Евросоюза и США на украинское политическое руководство было важным фактором, который привел ко многим успешным реформам в Украине. Это, наконец, привело к созданию Антикоррупционного суда в конце президентства Порошенко. На самом деле он долго противился созданию такого независимого суда. От нового президента во многом будет зависеть, насколько легко будет функционировать этому суду.

ЕС продолжит политическое давление, чтобы украинский президент боролся против коррупции и за установление верховенства права. В Евросоюзе хотят видеть конкретные расследования этим судом дел в отношении украинских топ-коррупционеров, и это, очевидно, должно произойти при президенте Зеленском.



Стивен Блокменс отмечает, что президент должен продолжать борьбу с коррупцией

Через месяц, 23-26 мая, будут выборы в Европарламент. Важны ли эти выборы, и к каким изменениям могут привести?

По опросам, главная политическая сила в Европарламенте, правоцентристская Европейская народная партия, сохранит первое место по количеству мандатов, хоть и потеряет часть кресел. Левоцентристы, социал-демократы и либералы потеряют тоже немного мест, однако эти три центристские партии все же создадут коалицию. Им будет труднее, чем сейчас, договариваться о своей политике.

Больше всего добавят себе мест крайние правые, которые объединяют популистов из разных стран ЕС. Поэтому правящая Центристская коалиция вынуждена будет принимать во внимание риторику этой популистской опозции. Возможно, брать на вооружение некоторые лозунги крайне правых.

Если в ЕС возобладает более эгоистичная политика отдельных стран-членов, которые будут выступать за протекционизм в отношении своих стран, то это будет не на пользу таким соседям как Украина. В таком случае общеевропейские силы потеряют позиции.

С другой стороны, не следует преувеличивать роль Европарламента, так как это лишь один из органов в ЕС. Более важные – Европейский Совет (орган ЕС, состоящий из глав государств и правительств стран-членов; определяет стратегические направления развития ЕС, вырабатывает линию политической интеграции, определяет развитие Евросоюза; заседания проходят не менее чем дважды на полгода) и Еврокомиссия (орган исполнительной власти ЕС, который состоит из представителей стран-членов и примерно соответствует роли и функциям правительства).

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Какие процессы происходят на уровне ЕС – интеграция в направлении единой сверхдержавы, или наоборот дезинтеграция на отдельные группы?

На примере Brexit (выход Великобритании из ЕС) видим, что отдельные страны или группы стран в ЕС хотят для себя особых прав и привилегий. Британцы хотели пользоваться выгодами "единого рынка", но не разделять миграционные хлопоты с другими европейцами. Им ответили: либо соблюдаете одинаковые правила со всеми, либо "на выход". Британцы выбрали последнее. Это стало уроком для остальных желающих особых привилегий. Следовательно Brexit сыграл сейчас роль объединителя для остальных стран ЕС.

Следствием откалывания Британии стала также активизация дискуссий на уровне Еврокомиссии, как реформировать ЕС? Какие полномочия следует оставлять на уровне государств, а какие передавать на сверхнациональный уровень? Например, президент Франции Эммануэль Макрон хочет видеть более сильную и единую Европу с единой политикой безопасности и монетарной политикой. Союзник французов, Германия, тоже желает более тесного объединения Евросоюза, но несколько сдержаннее. Имеем другие страны западной Европы, которые хотят видеть "меньше Европы". И страны восточной Европы, как Польша или Венгрия, которые вообще хотят ревизии и возврата части прав и полномочий на национальный уровень.

Каким бы не был выход Британии из ЕС, но потери, которые несут британцы, довольно болезненные и отпугивают критиков Евросоюза. Поэтому не жду дальнейшей фрагментации Евросоюза.

Однако ожидаю, что определенные группы стран в Евросоюзе будут идти дальше по сближению на сверхнациональном уровне, а другие будут отставать. Уже некоторое время в Евросоюзе говорят о Европе нескольких скоростей. Продолжается разноскоростная интеграция ЕС. Европа разных скоростей, думаю, выгодна для Украины, поскольку позволит Украине легче интегрироваться с западными соседями, которые, в свою очередь, менее интегрированы внутри Евросоюза, менее зависимы от воли Брюсселя.

Какие последствия Brexit, который сейчас отложили на конец октября, может иметь для Украины?

Британия после выхода из Евросоюза может иметь примерно те же права, что Украина с Соглашением об ассоциации. Только британцы значительно более развиты и интегрированы в единое европейское пространство.

Собственно, Соглашение об ассоциации, как наиболее глубокое и всестороннее в истории ЕС, может вполне стать примером для отношений Евросоюза с особыми партнерами. ЕС больше заинтересован в британском рынке и Британии, чем в Украине. Особенно в вопросах безопасности и обороны, где Британия остается мощным игроком в Европе. Если британцы все-таки покинут ЕС, то будут первыми в тройке наиболее важных соседей, наряду с украинцами и турками. В таком смысле, этот статус особого соседа может быть выгодным Украине.

Какую Украину хотел бы видеть ЕС? Каковы интересы Евросоюза в Украине?

Евросоюз заинтересован в европейской ориентации Украины. А влияет на Украину главным образом через Соглашение об ассоциации и углубленной зоне свободной торговли. Через эти соглашения ЕС приближает Украину к своим стандартам, интегрирует в единое пространство, распространяет на восток свои политические ценности.

Это также может быть выгодно в будущем для европейских компаний, которые смогут открывать производства в Украине и продавать здесь свои товары. Евросоюз заинтересован в экономической либерализации и дерегуляции украинского рынка, чтобы к вам заходили европейские производители. Поэтому одно из главных условий Брюсселя – борьба с коррупцией, которая подтачивает возможности для открытого и прозрачного ведения бизнеса в Украине.

Евросоюз хотел бы видеть эффективность Украины в борьбе против коррупции, чего не было видно в течение последних двух лет правления Порошенко. Также хотел бы дальнейшей либерализации украинской экономики и ее интеграции в единый европейский рынок.



Стивен Блокменс: "Для чиновников ЕС важно увидеть, кто основные члены команды Зеленского"

Есть ли перспективы, что в будущем Украина станет частью ЕС, или она обречена всегда оставаться максимум соседом ЕС?

ЕС сейчас не задумывается даже над расширением на такие большие страны как Украина. Он должен перезапустить себя, объединиться внутри и решить внутренние проблемы. Не думаю, что стоит ожидать от ЕС обещаний о расширении. Единственное, чего можно ждать – это усиления связей между Украиной и странами ЕС. Это, наконец, может изменить форму и качество отношений между Украиной и Евросоюзом.

Беседовал: Игорь Тимоць

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