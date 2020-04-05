ЕС после эпидемии COVID-19 необходим "план Маршалла", – председатель еврокомиссии

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в контексте пандемии коронавируса в ЕС вспомнила про "план Маршала". Она убеждена, что новый план поможет преодолеть последствия COVID-19 в Европе.

Об этом она написала в авторской колонке в газете Welt am Sonntag.

Обратите внимание Пандемия коронавируса – это самый темный час человечества, – МВФ

Председатель Еврокомиссии подчеркнула, что необходимо инвестировать миллиарды евро сегодня, чтобы предотвратить катастрофу в будущем. По ее мнению, нужно пересмотреть бюджет Евросоюза на 2021 – 2027 годы, а страны ЕС должны проявить солидарность, направляя средства в этот бюджет.

Что известно о "Плане Маршала"?

План Маршалла предусматривал помощь со стороны США странам Европы после Второй мировой войны. Он помог восстановить европейскую экономику, разрушенную после войны. Фон дер Ляйен употребляет этот термин как метафору целенаправленных финансовых вложений.

Коронавирус в Европе: главное

На ЕС приходится примерно половина всех случаев коронавирусного заболевания COVID-19. Наибольшее количество больных в Италии, Испании и Франции.

В целом в Европе инфицировано свыше 340 тысяч человек и зафиксировали почти 35 тысяч летальных случаев.

Экономика ЕС страдает от карантинных мер, введенных почти во всех странах-членах блока.

ООН прогнозирует масштабный голод в мире и экономический кризис из-за коронавируса.

Из-за возможного нового мирового кризиса некоторые страны уже начали пересматривать свои прогнозы на 2020 год в негативную сторону.



Правила, которые необходимо соблюдать / инфографика 24 канала