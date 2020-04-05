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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19

      ЄС після епідемії COVID-19 необхідний "план Маршалла", – голова Єврокомісії

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      Урсула фон дер Ляйєн про подолання наслідків COVID-19 / Getty Images

      Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн у контексті пандемії коронавірусу у ЄС згадала про "план Маршала". Вона переконана, що новий план допоможе подолати наслідки COVID-19 у Європі.

      Про це вона написала в авторській колонці у газеті Welt am Sonntag.

      Зверніть увагу Пандемія коронавірусу – це найтемніша година людства, – МВФ

      Голова Єврокомісії наголосила, що необхідно інвестувати мільярди євро сьогодні, щоб запобігти катастрофі у майбутньому. На її думку, потрібно переглянути бюджет Євросоюзу на 2021 – 2027 роки, а країни ЄС повинні проявити солідарність, спрямовуючи кошти у цей бюджет.

      Що відомо про "план Маршала"?План Маршалла передбачав допомогу з боку США країнам Європи після Другої світової війни. Він допоміг відновити європейську економіку, зруйновану після війни. Фон дер Ляйєн вживає цей термін як метафору цілеспрямованих фінансових вкладень.

      Коронавірус у Європі: головне

      • На ЄС припадає приблизно половина усіх випадків захворювання на коронавірус. Найбільша кількість хворих в Італії, Іспанії та Франції.
      • Загалом у Європі інфіковано понад 340 тисяч людей та зафіксували майже 35 тисяч летальних випадків.
      • Економіка ЄС страждає від карантинних заходів, запроваджених майже у всіх країнах-членах блоку.
      • ООН прогнозує масштабний голод у світі та економічну кризу через коронавірус.
      • Через можливу нову світову кризу деякі країни уже почали переглядати свої прогнози на 2020 рік у негативний бік.

      Правила, яких необхідно дотримуватися
      Правила, яких необхідно дотримуватися / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Коронавірус COVID-19 Європейська комісія Світова криза 2020 Бюджет Євросоюз Новини політики
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