ЄС після епідемії COVID-19 необхідний "план Маршалла", – голова Єврокомісії

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн у контексті пандемії коронавірусу у ЄС згадала про "план Маршала". Вона переконана, що новий план допоможе подолати наслідки COVID-19 у Європі.

Про це вона написала в авторській колонці у газеті Welt am Sonntag.

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Голова Єврокомісії наголосила, що необхідно інвестувати мільярди євро сьогодні, щоб запобігти катастрофі у майбутньому. На її думку, потрібно переглянути бюджет Євросоюзу на 2021 – 2027 роки, а країни ЄС повинні проявити солідарність, спрямовуючи кошти у цей бюджет.

Що відомо про "план Маршала"?План Маршалла передбачав допомогу з боку США країнам Європи після Другої світової війни. Він допоміг відновити європейську економіку, зруйновану після війни. Фон дер Ляйєн вживає цей термін як метафору цілеспрямованих фінансових вкладень.

Коронавірус у Європі: головне

На ЄС припадає приблизно половина усіх випадків захворювання на коронавірус. Найбільша кількість хворих в Італії, Іспанії та Франції.

Загалом у Європі інфіковано понад 340 тисяч людей та зафіксували майже 35 тисяч летальних випадків.

Економіка ЄС страждає від карантинних заходів, запроваджених майже у всіх країнах-членах блоку.

ООН прогнозує масштабний голод у світі та економічну кризу через коронавірус.

Через можливу нову світову кризу деякі країни уже почали переглядати свої прогнози на 2020 рік у негативний бік.



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