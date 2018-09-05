ЕС прокомментировал действия России в Азовском море

В Европейском Союзе заявили об умышленном препятствовании прохождения судов в украинские порты Азовского моря.

Об этом информировал "Интерфакс-Украина".

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"В последние месяцы Россия намеренно препятствовала и задерживала прохождение судов, в частности судов государств-членов ЕС, которые шли транзитом через Керченский пролив из и в порты Украины в Азовском море. Мы ожидаем, что РФ обеспечит беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море", – говорится в ответе Представительства ЕС в Украине.

Евросоюз полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, не признает и осуждает незаконную аннексию Крыма и Севастополя.