Совет Евросоюза продлил санкции в отношении России за агрессию против Украины: реакция Порошенко

Совет Европейского Союза решил продлить на полгода индивидуальные санкции против России в отношении более чем 150 человек и около 50 компаний за агрессию против Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Президент Украины Петр Порошенко.

24 канал сообщал, что 3 сентября дипломаты ЕС решили продлить срок действия визового запрета и заморозить еще на 6 месяцев активы политиков из России и оккупантов в Крыму и на Донбассе.

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Поздравляю новость из Брюсселя о логичном решении послов ЕС продлить на полгода индивидуальные санкции против России в отношении более 150 человек и около 50 компаний за агрессию против Украины. Единым непоколебимым трансатлантическим фронтом идем вперед!,

– написал Прошенко.