В Евросоюзе продлили санкции против России еще на пол года

В Европейском союзе приняли решение продлить срок санкционным мерам против Российской Федерации еще на 6 месяцев .

Об этом в своем Twitter сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

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Отмечается, что в санкционный список входят 154 человека и 44 субъекта предпринимательской деятельности.

Сегодня дипломаты ЕС решили продлить срок действия визового запрета и заморозить активы еще на шесть месяцев против политиков из России и сепаратистов в Крыму и на Донбассе. Очевидно, Захарченко будет удален из списка,

– написал Йозвяк.

eu diplomats have today decided to prolong the visa ban and asset freezes by another six months of politicians from #Russia and separatist in #Crimea & #Donbas. Zakharchenko will obviously be removed so 154 ppl and 44 entities. To be confirmed by ambs on wed. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 3 вересня 2018 р.

Напомним, что Украина, Черногория, Албания и Норвегия поддержали продление Европейским союзом санкций против России до 31 января 2019 года.