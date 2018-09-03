В Евросоюзе продлили санкции против России еще на пол года
В Европейском союзе приняли решение продлить срок санкционным мерам против Российской Федерации еще на 6 месяцев .
Об этом в своем Twitter сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
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Отмечается, что в санкционный список входят 154 человека и 44 субъекта предпринимательской деятельности.
Сегодня дипломаты ЕС решили продлить срок действия визового запрета и заморозить активы еще на шесть месяцев против политиков из России и сепаратистов в Крыму и на Донбассе. Очевидно, Захарченко будет удален из списка,
– написал Йозвяк.
Напомним, что Украина, Черногория, Албания и Норвегия поддержали продление Европейским союзом санкций против России до 31 января 2019 года.