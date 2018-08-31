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Украина и еще три страны ввели новые санкции против РФ

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Санкции против РФ
Санкции против РФ / dt.ua

Украина, Черногория, Албания и Норвегия поддержали продолжение Европейским союзом санкций против России до 31 января 2019 года.

Об этом заявила верховный представитель Европейского союза по вопросам иностранных дел ЕС Федерика Могерини, говорится на сайте Совета ЕС.

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"Страны-кандидаты Черногория и Албания, член Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, а также Украина присоединились к заявлению", – отмечается в заявлении Могерини.

Отмечается, что эти страны обеспечат соответствие национальной политики решениям Совета ЕС.

Напомним, 21 августа Соединенные Штаты расширили санкции против России из-за ее враждебного кибервмешательства. Кроме того, ранее 24 канал сообщал, что США введут новые санкции против Кремля из-за отравления в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Первый этап новых американских санкций против России начинается 22 августа. Говорится, прежде всего, о введении ограничений на поставки в Россию продукции двойного назначения.

Теги: Новости России Новости политики Евросоюз Федерика Могерини Санкции
Источник: 24 Канал
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