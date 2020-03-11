ЕС выделит 25 миллиардов евро на борьбу с последствиями коронавируса

Еврокомиссия намерена выделить 25 миллиардов евро для борьбы с последствиями вспышки коронавируса в мире. Деньги пойдут на поддержку систем здравоохранения и малого бизнеса.

О готовности ЕС бороться с негативными экономическими последствиями эпидемии коронавируса заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает DW.

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Мы используем все инструменты, которые мы имеем, чтобы убедиться, что европейская экономика выдержит эту бурю,

– отметила Ляйен.

По ее словам, Евросоюз сформирует инвестиционный фонд на общую сумму 25 миллиардов евро. Из этих денег 7,5 миллиарда евро выделят немедленно. Для этого решение должны одобрить все страны-члены ЕС и Европарламент.

На что будут тратить деньги:

на помощь системам здравоохранения и малому бизнесу;

на ослабление правил государственного регулирования и государственного долга;

финансовую помощь компаниям.

"Мы готовы использовать все необходимые инструменты", – добавил президент Евросовета Шарль Мишель.

Обратите внимание! Ранее стало известно, что Всемирный банк выделит 12 миллиардов евро немедленной помощи на борьбу со вспышкой коронавируса нового типа. Деньги идут на помощь развивающимся странам в преодолении последствия эпидемии.

Основное о коронавирусе

По состоянию на начало 11 марта китайским коронавирусом заболели почти 120 тысяч человек, умерли – более 4 тысяч. Выздоровели – примерно 64 тысячи человек.

Коронавирус уже распространился на все страны Европы, однако больше всего случаев заражения в Италии – свыше 10 тысяч.

В целом больше всего от коронавируса страдают в Китае, Южной Корее и Иране.

В Украине тоже зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Заболел черновчанин, который путешествовал в Италии. Это пока единственный случай вируса в стране.

Вакцины от коронавируса или лекарств еще не существует. Однако в Китае и США работают над ее разработкой.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала