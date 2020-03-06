19:48
6 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      ВОДА В КРЫМУ КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ РУСЛАН РЯБОШАПКА НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ШМЫГАЛЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Первые публичные извинения Кадырова. Дагестан вместо Италии
      Вєсті Кремля
      20:21, 5 марта
      Вести.UA: Дуэль Гончаренко и Зеленского. Сексистский конфуз Шмыгаля
      Вєсті.UA
      20:02, 5 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      ВОДА В КРЫМУ КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ РУСЛАН РЯБОШАПКА НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ШМЫГАЛЯ

      Трамп таки признал коронавирус проблемой и выделил деньги на борьбу с ним

      - Читати новину українською

      Президент США Дональд Трамп долгое время игнорировал китайский коронавирус, который уже унес жизни более трех тысяч человек. Однако же признал недуг проблемой и даже подписал законопроект о выделении денег на борьбу с болезнью.

      Общий объем средств, направленных на борьбу с Covid-19, составит 8,3 миллиарда долларов, пишет Fox News.

      Важно The New Yorker высмеял отношение Трампа к коронавирусу: забавная карикатура

      Подписанный Трампом законопроект предусматривает экстренные расходы бюджета в размере 7,8 миллиардов долларов, кроме этих расходов, разрешается использование для борьбы с эпидемией 500 миллионов долларов из программы медицинского страхования Medicare, выделяемых на телемедицину.

      Это непредвиденная проблема. Она пришла из ниоткуда,
      – отметил Трамп.

      Справка. По состоянию на 6 марта в Штатах зарегистрировали 233 случая заболевания коронавирусом, 12 человек умерли.

      Что известно об отношении Трампа к коронавирусу

      22 февраля президент США Дональд Трамп разозлился на своих советников чиз-за решения разрешить 14 американцам, которые имеют положительный результат теста на коронавирус, вернуться в Соединенные Штаты из Японии. Он был убежден, что новый коронавирус будет лишь краткосрочной проблемой, которая не окажет долговременного влияния на мировую экономику.

      Также Трамп в твиттере неоднократно писал, что США успешно сдерживает распространение инфекции. Но медицинские институты США сообщают о новых случаях заражения американцев коронавирусом.

       

      Все, что нужно знать о коронавирусе

      • По состоянию на 6 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 3 тысячи 383 человека. Общее количество инфицированных – 98 тысяч 387 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 55 тысяч человек.
      • Коронавирус распространился на большинство Европейских стран, а теперь его фиксируют даже на маленьких островах. Больше всего случаев заражения зафиксировали в Италии.
      • Пока не существует вакцины от коронавируса 2019-nCoV. Впрочем Китай и США заявили о том, что уже работают над ее созданием. В частности, США уже начали тестировать вакцину на людях.

      Коронавірус у цифрах
      Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

      "Гиви" ликвидировала женщина-агент украинских спецслужб: появилась реакция СБУ
      сегодня
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости политики Деньги Бюджет Дональд Трамп Китай Здоровье Коронавирус Covid-19
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:40 Не могут позволить открытую войну: почему Эрдоган и Путин решили договариваться
      Анатолій Максимов
      сегодня , 18:43 Как путешествовать во время вспышки коронавируса: полезные советы
      Юлія Михайлова
      27 февраля , 17:16 Истории успеха предпринимателей: как просто создать незабываемый подарок
      Віктор Терешков
      сегодня , 17:34 Призовой конкурс для дизайнеров от компании Dimplex
      сегодня , 17:40 Олег Волошин: что известно о скандальном пророссийском политике из ОПЗЖ
      Анна Запотоцька
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук