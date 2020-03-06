Трамп таки признал коронавирус проблемой и выделил деньги на борьбу с ним
Президент США Дональд Трамп долгое время игнорировал китайский коронавирус, который уже унес жизни более трех тысяч человек. Однако же признал недуг проблемой и даже подписал законопроект о выделении денег на борьбу с болезнью.
Общий объем средств, направленных на борьбу с Covid-19, составит 8,3 миллиарда долларов, пишет Fox News.
Важно The New Yorker высмеял отношение Трампа к коронавирусу: забавная карикатура
Подписанный Трампом законопроект предусматривает экстренные расходы бюджета в размере 7,8 миллиардов долларов, кроме этих расходов, разрешается использование для борьбы с эпидемией 500 миллионов долларов из программы медицинского страхования Medicare, выделяемых на телемедицину.
Это непредвиденная проблема. Она пришла из ниоткуда,
– отметил Трамп.
Справка. По состоянию на 6 марта в Штатах зарегистрировали 233 случая заболевания коронавирусом, 12 человек умерли.
Что известно об отношении Трампа к коронавирусу
22 февраля президент США Дональд Трамп разозлился на своих советников чиз-за решения разрешить 14 американцам, которые имеют положительный результат теста на коронавирус, вернуться в Соединенные Штаты из Японии. Он был убежден, что новый коронавирус будет лишь краткосрочной проблемой, которая не окажет долговременного влияния на мировую экономику.
Также Трамп в твиттере неоднократно писал, что США успешно сдерживает распространение инфекции. Но медицинские институты США сообщают о новых случаях заражения американцев коронавирусом.
Все, что нужно знать о коронавирусе
- По состоянию на 6 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 3 тысячи 383 человека. Общее количество инфицированных – 98 тысяч 387 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 55 тысяч человек.
- Коронавирус распространился на большинство Европейских стран, а теперь его фиксируют даже на маленьких островах. Больше всего случаев заражения зафиксировали в Италии.
- Пока не существует вакцины от коронавируса 2019-nCoV. Впрочем Китай и США заявили о том, что уже работают над ее созданием. В частности, США уже начали тестировать вакцину на людях.