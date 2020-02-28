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      The New Yorker высмеял отношение Трампа к коронавирусу: забавная карикатура

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      Американский журнал The New Yorker поместил на обложке свежего выпуска карикатуру Дональда Трампа. На ней изображен президент США с защитной маской на лице и распахнутым ртом, который что-то кричит.

      Карикатура украшает новый номер журнала от 9 марта 2020 года, который называется "Под контролем", пишет The New Yorker в фейсбуке.

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      Название выпуска отсылает читателей к недавнему твиту главы Белого дома. Он отметил, что "коронавирус находится под полным контролем в США".

      В The New Yorker объяснили выбор иллюстрации для обложки "недостаточно убедительными" заявлениями американского президента о сдерживании инфекции. Ведь медицинские институты США сообщают о новых случаях заражения американцев коронавирусом.

      22 февраля президент США Дональд Трамп разозлился на своих советников из-за решения разрешить 14 американцам, которые имеют положительный результат теста на коронавирус, вернуться в Соединенные Штаты из Японии.

      Справка. По состоянию на 28 февраля в США зарегистрировано 60 случаев заражения коронавирусом типа Covid-19.

      Что известно о The New Yorker?
      Это американский еженедельник, публикующий репортажи, комментарии, критику, эссе, художественные произведения, юмор, комиксы и поэзию. Выходит примерно раз в неделю. Издается с 1925 года. Хотя основное внимание уделяется культурной жизни Нью-Йорка, журнал довольно популярен и за пределами города.

      Все, что нужно знать о коронавирусе

      • По состоянию на 28 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 2 тысячи 858 человека. Общее количество инфицированных – 83 тысячи 389 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 36 тысяч человек.
      • Случаи заражения зафиксировали во многих странах мира. Чтобы остановить распространение вируса, в большинстве стран проводится скрининг температуры у прибывших туристов, а некоторые страны вообще закрыли транспортное сообщение с Китаем.

      Смотрите видео 24 канала: все что известно о коронавирусе

      Факти про коронавірус
      Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Здоровье Новости Здоровье СМИ Медиа Новости США Дональд Трамп Эпидемия
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