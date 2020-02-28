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      The New Yorker висміяв ставлення Трампа до коронавірусу: кумедна карикатура

      - Читать новость на русском
      Карикатура The New Yorker / The New Yorker

      Американський журнал The New Yorker помістив на обкладинці свіжого випуску карикатуру Дональда Трампа. На ній зображений президент США з захисною маскою на обличчі та розкритим ротом, який щось кричить.

      Карикатура прикрашає новий номер журналу від 9 березня 2020 року, що має назву "Під контролем", пише The New Yorker у фейсбуці. 

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      Назва випуску відсилає читачів до недавнього твіту голови Білого дому. Він наголосив, що "коронавірус перебуває під повним контролем у США".

      У The New Yorker пояснили вибір ілюстрації для обкладинки "недостатньо переконливими" заявами американського президента про стримування інфекції. Адже медичні інституції США повідомляють про нові випадки зараження американців на коронавірус.

      22 лютого президент США Дональд Трамп розлютився на своїх радників через рішення дозволити 14 американцям, які мають позитивний результат тесту на коронавірус, повернутися до Сполучених Штатів з Японії.

      Довідка. Станом на 28 лютого у США зареєстровано 60 випадків зараження коронавірусом типу Covid-19.

      Що відомо про The New Yorker?Це американський щотижневик, який публікує репортажі, коментарі, критику, есе, художні твори, гумор, комікси та поезію. Виходить приблизно раз на тиждень. Видається з 1925 року. Хоча основний наголос робиться на культурному житті Нью-Йорка, журнал є досить популярним і за межами міста.

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      • Станом на 28 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 2 тисячі 858 людини. Загальна кількість інфікованих – 83 тисячі 389 осіб по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 36 тисяч людей.
      • Випадки зараження зафіксували у багатьох країнах світу. Аби зупинити поширення вірусу, у більшості країн проводиться скринінг температури у прибулих туристів, а деякі країни взагалі закрили транспортне сполучення з Китаєм.

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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Здоров'я ЗМІ Медіа Новини Здоров'я Новини США Дональд Трамп Епідемія
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