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ЕС завершил программу оказания финансовой помощи Греции

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ЕС завершил программу оказания финансовой помощи Греции
ЕС завершил программу оказания финансовой помощи Греции / www.mouzenidis-travel.ru

Главы финансовых ведомств стран еврозоны договорились о завершении программы предоставления финансовой помощи Греции.

Об этом заявил глава Еврогруппы Марио Сентено, информирует Сonsilium.

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Он сказал, что было подтверждено выполнение Грецией всех условий оказания помощи, "что свидетельствует о завершении программы".

В заявлении Еврогруппы говорится о том, что в качестве "подушки стабильности" Греции, как последнего транша, будет выплачено 24 миллиарда евро, которые должны удовлетворить ее потребности в финансировании на 22 месяца.

Еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси написал в своем Twitter: "Сегодня для Греции завершились восемь долгих кризисных лет, как и для всей еврозоны".

Теги: Деньги Греция Евросоюз
Источник: 24 Канал
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