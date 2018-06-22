ЄС завершив програму надання фінансової допомоги Греції

Глави фінансових відомств країн єврозони домовилися про умови завершення програми надання фінансової допомоги Греції.

Про це заявив глава Єврогрупи Маріо Сентено, інформує Сonsilium.

Читайте також: Македонія ратифікувала угоду з Грецією

Він сказав, що було підтверджено виконання Грецією всіх умов надання допомоги, "що свідчить про завершення програми".

У заяві Єврогрупи йдеться про те, що в якості "подушки стабільності" Греції, як останнього траншу, буде виплачено 24 мільярди євро, які мають задовольнити її потреби у фінансуванні на 22 місяці.

Єврокомісар з економіки та фінансів П'єр Московісі написав у своєму Twitter: "Сьогодні для Греції завершилися вісім довгих кризових років, як і для всієї єврозони".