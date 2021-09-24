Сейчас выглядит так, что выиграть выборы могут социал-демократы. Об этом в эфире 24 канала сообщил эксперт Украинского института будущего Андреас Умланд.
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"Вероятно, Шольц (Олаф – 24 канал) будет новым канцлером Германии. Еще 2 месяца назад это казалось невозможным", – подчеркнул эксперт.
Умланд: резких поворотов не будет
По его словам, социал-демократы не имели достаточной поддержки. В то же время христианские демократы были фаворитами.
Не думаю, что если Шольц станет канцлером, то будут большие перемены. Резких поворотов не будет. Это, вероятно, будет продолжение той линии, которая очерчивалась в последние годы при Меркель (Ангеле – 24 канал).
Умланд прокомментировал вероятную победу Шольца: смотрите видео
Основное о выборах в Германии
- Голосование состоится уже в воскресенье, 26 сентября.
- Сейчас фаворитами считают 3 немецкие партии, которые, согласно опросам, имеют наибольшие шансы.
- Это ХДС с 22%, социал-демократы, которые набирают 25% и партия "Зеленых", за которую готовы проголосовать 16% немцев.
- Ангела Меркель выдвигает в качестве своего преемника лидера ХДС Армина Лашета. Его основные конкуренты – Олаф Шольц от социал-демократов и Аналене Бербок от партии "Зеленых".