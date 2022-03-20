Об этом в своем телеграмм-канале рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что удалось это сделать, несмотря на то, что в области гуманитарный коридор не открыли.

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70 жителей Рубежного удалось эвакуировать

Вывоз жителей из-под российской осады удалось осуществить силами местных властей и волонтеров.

Эвакуировали людей с помощью автобусов. Их доставили в железнодорожные вокзалы. Ж ители Луганщины уже отправятся в западные регионы Украины.

Отметим, что 20 марта открыли 7 гуманитарных коридоров . С их помощью постараются вывезти мирное население из Донецкой, Киевской, а также Харьковской областей.