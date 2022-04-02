Журналист Роман Цымбалюк обнародовал в сети свежий список воинских частей, военнослужащие которых отказались участвовать в боевых действиях в Украине.

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Россияне продолжают отказываться воевать в Украине

Несмотря на устрашение уголовной ответственностью, офицеры и военнослужащие вооруженных сил России продолжают отказываться участвовать в войне против Украины,

– отметил Цымбалюк.

Отказались воевать против украинцев:

165 артиллерийская бригада (военная часть 02901, Белогорск) – 46 человек,

227 артиллерийская бригада (13714, Майкоп) – 53,

9 мотострелковый полк (88771, Советск) – 137,

38 отдельная мотострелковая бригада (21720, Екатеринославка Амурской области) – еще 184 в/с, после первого боевого столкновения с ВСУ (до этого было 72 в/с);

71 зенитно-ракетная бригада (01879, Белогорск) – 32;

200 отдельная мотострелковая бригада (08275, Печенга Мурманской области) – еще 104, после боевого столкновения с Вооруженными Силами, ранее было 156,

25 отдельный полк спецназначения (05525, Ставрополь) – 78, в том числе заместитель командира полка.

Напомним, ранее 1559 военнослужащих из 16 воинских частей вооруженных сил России отказались участвовать в боевых действиях в Украине. То есть теперь таких уже примерно 2200.

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