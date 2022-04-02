Журналист Роман Цымбалюк обнародовал в сети свежий список воинских частей, военнослужащие которых отказались участвовать в боевых действиях в Украине.
Читайте также В России родственники погибших на войне начинают подавать в суд на военное руководство
Россияне продолжают отказываться воевать в Украине
Несмотря на устрашение уголовной ответственностью, офицеры и военнослужащие вооруженных сил России продолжают отказываться участвовать в войне против Украины,
– отметил Цымбалюк.
Отказались воевать против украинцев:
- 165 артиллерийская бригада (военная часть 02901, Белогорск) – 46 человек,
- 227 артиллерийская бригада (13714, Майкоп) – 53,
- 9 мотострелковый полк (88771, Советск) – 137,
- 38 отдельная мотострелковая бригада (21720, Екатеринославка Амурской области) – еще 184 в/с, после первого боевого столкновения с ВСУ (до этого было 72 в/с);
- 71 зенитно-ракетная бригада (01879, Белогорск) – 32;
- 200 отдельная мотострелковая бригада (08275, Печенга Мурманской области) – еще 104, после боевого столкновения с Вооруженными Силами, ранее было 156,
- 25 отдельный полк спецназначения (05525, Ставрополь) – 78, в том числе заместитель командира полка.
Напомним, ранее 1559 военнослужащих из 16 воинских частей вооруженных сил России отказались участвовать в боевых действиях в Украине. То есть теперь таких уже примерно 2200.
Интересно – новые данные о потерях врага на 2 апреля: смотрите видео