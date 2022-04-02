Журналіст Роман Цимбалюк оприлюднив у мережі свіжий перелік військових частин, військовослужбовці яких відмовилися брати участь у бойових діях в Україні.

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Росіяни продовжують відмовлятися воювати в Україні

Попри залякування кримінальною відповідальністю, офіцери та військовослужбовці збройних сил Росії продовжують відмовлятися брати участь у війні проти України,

– зазначив Цимбалюк.

Відмовилися воювати проти українців:

165 артилерійська бригада (військова частина 02901, Бєлогорськ) – 46 людей,

227 артилерійська бригада (13714, Майкоп) – 53,

9 мотострілецький полк (88771, Совєтськ) – 137,

38 окрема мотострілецька бригада (21720, Єкатеринославка Амурської області) - ще 184 в/с, після першого бойового зіткнення з ЗСУ (до цього було 72 в/с);

71 зенітно-ракетна бригада (01879, Белогорськ) – 32;

200 окрема мотострілецька бригада (08275, Печенга Мурманської області) – ще 104, після бойового зіткнення зі Збройними Силами, раніше було 156,

25 окремий полк спецпризначення (05525, Ставрополь) – 78, зокрема заступник командира полку.

Нагадаємо, раніше 1 559 військовослужбовців із 16 військових частин збройних сил Росії відмовилися брати участь у бойових діях в Україні. Тобто тепер таких вже приблизно 2 200.

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