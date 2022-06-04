С соответствующим призывом 3 июня сенаторы обратились к министру финансов США Джанет Йеллен. В то же время текст обращения уже опубликован на сайте главы Комитета по разведке, сенатора Марка Уорнера.

ЕС окончательно утвердил шестой пакет санкций против России

Санкции в отношении лиц из "списка Навального"

В частности, в документе говорится о важности санкций против других российских общественных деятелей, высокопоставленных федеральных чиновников и законодателей также подлежали режиму поддерживающих Путина санкций.

Все для того чтобы "гарантировать, что россияне не смогут продолжать поддерживать агрессию России, пользоваться активами, ездить в отпуска или получать образование на Западе".

Не пропустите Санкции против Кирилла и 12 тысяч причастных россиян: МИД продолжит бороться за наказание виновных

За основу санкций члены сенатского Комитета по разведке предлагают взять перечень сторонников режима Путина, который составили в Фонде борьбы с коррупцией Алексея Навального. Речь идет о списке из 6000 российских чиновников, деятелей культуры и других известных людей, являющихся так называемыми муртадами режима.

Цель санкций

Согласно опубликованному сенатору документу, цель санкций должна заключаться в том, чтобы:

гарантировать, что эти лица не будут иметь доступ к активам в США или возможности въезда;

это заставило муртадов Путина покидать свои должности;

оказывать давление на российских должностных лиц, чтобы публично осудили российскую агрессию против Украины.

Письмо подписали председатель Комитета по разведке Марк Уорнер, его заместитель Марк Рубио, а также еще 7 сенаторов.

Санкции против России: последние новости

3 июня Европейский Союз утвердил шестой пакет санкций против государства-террористки России. Список 65 человек и 18 компаний, против которых ввели ограничения за войну, уже раскрыть.

Санкции затронули семью представителя российского президента Дмитрия Пескова и любовницу самого Путина Алину Кабаеву.

Кроме того, Соединенные Штаты добавили в свой экономический "черный список" еще 71 компанию из России и Беларуси. В то же время этот список регулярно пополняется – в него попали уже 322 компании.

Заметьте – Кто попал под новые санкции ЕС: смотрите видео