В результате вражеских обстрелов общины, к сожалению, погибли еще 4 человека. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай на официальной странице в телеграмме.

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Последствия циничного обстрела россиянами Горской общины

Обстрелы оккупантами Горской общины в Луганской области не утихают в течение всего дня. Сергей Гайдай сообщил, что около 15:00 23 апреля в результате вражеского артиллерийского огня погибли двое жителей населенного пункта Золотое.

Несколько человек получили ранения. К сожалению, не всех удалось спасти. Также позже были найдены еще тела без признаков жизни,

– сообщил глава Луганской ОВА.

Гайдай добавил, что по состоянию на данный момент в результате вражеских обстрелов, к сожалению, погибли в общей сложности уже шесть жителей Горской общины.

Последствия вражеских обстрелов населенного пункта Золотое в Луганской области / Фото 18+ Сергей Гайдай

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