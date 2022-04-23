Унаслідок ворожих обстрілів громади, на жаль, загинули ще 4 людини. Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай на офіційній сторінці у телеграмі.

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Наслідки цинічного обстрілу росіянами Гірської громади

Обстріли окупантами Гірської громади на Луганщині не вщухають протягом всього дня. Сергій Гайдай повідомив, що близько 15:00 23 квітня унаслідок ворожого артилерійського вогню загинули двоє жителів населеного пункту Золоте.

Декілька осіб отримали поранення. На жаль, не всіх вдалось врятувати. Також пізніше були знайдені ще тіла без ознак життя,

– повідомив очільник Луганської ОВА.

Гайдай додав, що станом на зараз унаслідок ворожих обстрілів, на жаль, загинуло загалом вже шестеро жителів Гірської громади.

Наслідки ворожих обстрілів населеного пункту Золоте на Луганщині / Фото 18+ Сергій Гайдай

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