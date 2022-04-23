На Луганщині пожежники отримали підкріплення – пожежну машину "Кобзар", за допомогою якого боротимуться з частими пожежами. Через обстріли окупантів на Луганщині систематично виникають часті пожежі.

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Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що "Кобзар" допоможе пожежника боротися з пожежами у області – від цього може залежати багато мирних життів.

Пожежники Луганщини щодня приборкують вогонь у наших містах, бо внаслідок обстрілів палає систематично, за добу маємо по 10 пожеж. Це потужне підкріплення для наших вогнеборців,

– написав Гайдай.

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