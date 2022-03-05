О прекращении работы американских каналов информируют СМИ. Относительно канадской корпорации, то свое решение она обнародовала в заявлении.

К теме Россия напала на Украину: хронология основных событий

Ранее от вещания в России отказался CNN

Из-за агрессии России против Украины отказался от вещания телеканал CNN. В вещателе пообещали дальше оценивать ситуацию и решать относительно дальнейших своих шагов.

Не способствует желанию работать на российской территории и закон о так называемых "фейках". Его накануне подписал Владимир Путин. Документ предусматривает уголовную ответственность за распространение информации в отношении российской армии, которая отличается от той, что распространяет Кремль. За это можно загреметь за решетку на 15 лет.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!