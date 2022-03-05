Про припинення роботи американських каналів інформують ЗМІ. Щодо канадської корпорації, то своє рішення вона оприлюднила у заяві.

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Раніше від мовлення у Росії відмовився CNN

Через агресію Росії проти України відмовився від мовлення телеканал CNN. У мовнику пообіцяли далі оцінювати ситуацію і вирішувати щодо подальших своїх кроків.

Не сприяє бажанню працювати на російській території і закон про так звані "фейки". Його напередодні підписав Володимир Путін. Документ передбачає кримінальну відповідальність за розповсюдження інформації щодо російської армії, яка відрізняється від тієї, що поширює Кремль. За це можна загриміти за ґрати на 15 років.

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