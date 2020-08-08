На Луганщине 8 августа зафиксировали 6 новых случаев заражения коронавирусом. Двое из больных недавно вернулись из Российской Федерации.

Кроме этого, 2 человека, у которых обнаружено это заболевание, числятся из круга ранее определенных контактных лиц. Об этом говорится в сообщении областной администрации на фейсбук-странице.

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За все время исследований в области лабораторно подтвердили 153 случая инфицирования коронавируса.

Ранее сообщалось, что примерно треть всех случаев заражения коронавирусом на Луганщине завезены из РФ или с оккупированных территорий ОРДЛО.