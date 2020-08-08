Еще два человека привезли COVID-19 из России на Луганщину
На Луганщине 8 августа зафиксировали 6 новых случаев заражения коронавирусом. Двое из больных недавно вернулись из Российской Федерации.
Кроме этого, 2 человека, у которых обнаружено это заболевание, числятся из круга ранее определенных контактных лиц. Об этом говорится в сообщении областной администрации на фейсбук-странице.
К слову Какие области Украины пока не готовы ослабить карантин: список
За все время исследований в области лабораторно подтвердили 153 случая инфицирования коронавируса.
Ранее сообщалось, что примерно треть всех случаев заражения коронавирусом на Луганщине завезены из РФ или с оккупированных территорий ОРДЛО.