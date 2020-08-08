На Луганщині 8 серпня зафіксували 6 нових випадків зараження на коронавірус. Серед хворих двоє нещодавно повернулись з Російської Федерації.

Окрім цього, 2 людини, в яких виявлене це захворювання, походять з кола раніше визначених контактних осіб. Про це йдеться у повідомленні обласної адміністрації на фейсбук-сторінці.

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За весь час досліджень в області лабораторно підтвердили 153 випадки інфікування коронавірусом.

Раніше повідомлялось, що приблизно третина всіх випадків зараження коронавірусом на Луганщині завезені з РФ або з окупованих територій ОРДЛО.