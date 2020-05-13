Еще месяц ограничений: Польша продлила контроль на границах со странами ЕС

Польша из-за пандемии продолжила контроль на границах с соседями-членами Евросоюза еще на 30 дней. Пересечение границы сейчас возможно лишь в определенных пунктах.

В частности, контроль на границе с Германией, Литвой, Чехией и Словакией будет действовать до 12 июня. Об этом сообщает RMF24.

Интересно Польша хочет открыть границы для туристов из отдельных стран: кто сможет поехать туда в отпуск

Ранее Европейская комиссия рекомендовала странам-членам Шенгенской зоны продолжить временные ограничения на несущественные поездки в ЕС до 15 июня.

Какие ограничения действуют в Польше относительно пересечения границы со странами ЕС

С 13 мая польское правительство освобождает от соблюдения карантинных ограничений граждан, которые работают или учатся в соседних странах ЕС. Также говорится о гражданах из Чехии, Германии, Словакии, Швеции, Дании и Литвы, которые пересекают польскую границу в профессиональных, деловых, экономических или образовательных целях.

Новое правило не будет действовать для людей, которые практикуют медицинскую профессию и работают в центрах социального обеспечения.

Граждане всех других стран, в том числе украинцы, прибывающие в Польшу, должны пройти 14-дневный карантин.

Сначала Польша возобновила контроль на границе в связи с эпидемией до 24 марта, а затем четыре раза продолжала его – сначала до 13 апреля, потом до 3 мая, 13 мая, и, в последний раз – до 12 июня.

В Польше решили на этой неделе не переходить к следующим этапам ослабления карантинных ограничений. Следующая фаза по плану должна начаться 18 мая.

К теме Без украинцев в Польше будет катастрофа, – бизнесмен

Обратите внимание! По состоянию на 13 мая в Польше зафиксировали более 17 тысяч случаев коронавируса. От COVID-19, к сожалению, умерли 847 человек. В то же время 6 410 пациентов выздоровели.



Какие страны открывают границы и когда / Инфографика 24 канала