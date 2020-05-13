Ще місяць обмежень: Польща продовжила контроль на кордонах з країнами ЄС

Польща через пандемію коронавірусу продовжила контроль на кордонах з сусідами-членами Євросоюзу ще на 30 днів. Перетин кордону зараз можливий лише у визначених пунктах.

Зокрема, контроль на кордоні з Німеччиною, Литвою, Чехією та Словаччиною діятиме до 12 червня. Про це повідомляє RMF24.

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Раніше Європейська комісія рекомендувала країнам-членам Шенгенської зони продовжити тимчасові обмеження на несуттєві поїздки в ЄС до 15 червня.

Які обмеження діють у Польщі щодо перетину кордону з країнами ЄС

З 13 травня польський уряд звільняє від дотримання карантинних обмежень громадян, які працюють чи навчаються в сусідніх країнах ЄС. Також мовиться про громадян з Чехії, Німеччини, Словаччини, Швеції, Данії та Литви, які перетинають польський кордон у професійних, ділових, економічних чи освітніх цілях.

Нове правило не діятиме для людей, які практикують медичну професію та працюють у центрах соціального забезпечення.

Громадяни всіх інших країн, зокрема й українці, які прибувають до Польщі, повинні пройти 14-денний карантин.

Спершу Польща відновила контроль на кордоні у зв’язку з епідемією до 24 березня, а потім чотири рази продовжувала його – спершу до 13 квітня, потім до 3 травня, 13 травня, та, останнього разу – до 12 червня.

У Польщі вирішили цього тижня не переходити до наступних етапів послаблення карантинних обмежень. Наступна фаза за планом має початися 18 травня.

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Зверніть увагу! Станом на 13 травня в Польщі зафіксували понад 17 тисяч випадків коронавірусу. Від COVID-19, на жаль, померли 847 людей. Водночас 6 410 пацієнтів одужали.



Які країни відкривають кордони та коли / Інфографіка 24 каналу