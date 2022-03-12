О новых членах "бригады 200" рассказали в сети. Говорится о капитане Алексее Чучманове, майоре Викторе Максимчуке и капитане Евгении Иванове.

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Навеки заблудился в Украине

Алексей Чучманов родился 22 мая 1987 года. В последнее время служил в бригаде спецназа города Тольятти. Погиб захватчик 3 марта в звании офицера-капитана спецназа.

Заблудился на "учениях", но уже, правильно, вернулся домой. Слава Нации! Смерть врагам!

– подчеркнул украинский офицер Анатолий Штирлиц.



Ушел Алексей Чучманов вслед за российским кораблем / Фото взято из телеграма Анатолия "Штирлица"

В Украине убивал мирных людей настоящий верующий

Когда погиб Виктор Максимчук – не известно. Правда, есть другая интересная деталь – этот захватчик был активным участником религиозной жизни. Ведь его смерть оплакивает так называемая "Православная община": говорят, что это их верующий.

Остались у орка дома жена, несовершеннолетний сын и внуки.



Теперь за преступления в Украине Виктор Максимчук будет отвечать перед Богом / Фото взято из телеграма Анатолия "Штирлица"

Был десантник, и нет десантника

Евгений Иванов был представителем Росгвардии. Служил оккупант в 247 десантно-штурмовом полку. Называют орки это сборище "Кавказским казачьим полком". Входил тот в состав воздушно-десантных сил войск России.

Оккупанты, оплакивая своего военного, говорят, что он будет жить вечно. Добавим, дорога ему – лишь в ад.

Обратите внимание Трупы оккупантов в Беларуси свозят даже не в холодильник, а в помещение 5 на 5 метров, – СМИ



Евгений Иванов погиб, как настоящий "казак" – после встречи с украинцами / Фото взято из телеграма Анатолия "Штирлица"

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