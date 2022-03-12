Про нових членів "бригади 200" розповіли у мережі. Мовиться про капітана Олексія Чучманова, майора Віктора Максимчука та капітана Євгена Іванова.

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Навіки заблукав в Україні

Олексій Чучманов народився 22 травня 1987 року. Останнім часом служив у бригаді спеціального призначення міста Тольятті. Загинув загарбник 3 березня у званні офіцера-капітана спеціального призначення.

Заблукав на "навчаннях", але вже, правильно, повернувся додому. Слава Нації! Смерть ворогам!

– підкреслив український офіцер Анатолій Штірліц.



Пішов Олексій Чучманов слідом за російським кораблем / Фото взято з телеграму Анатолія "Штірліца"

В Україні вбивав мирних людей справжній вірянин

Коли загинув Віктор Максимчук – не відомо. Щоправда, є інша цікава деталь – цей загарбник був активним учасником релігійного життя. Адже його смерть оплакує так звана "Православна громада": кажуть, що це їхній вірянин.

Залишилися в орка вдома дружина, неповнолітній син і онуки.



Тепер за злочини в Україні Віктор Максимчук відповідатиме перед Богом / Фото взято з телеграму Анатолія "Штірліца"

Був десантник, і нема десантника

Євген Іванов був представником Росгвардії. Служив окупант у 247 десантно-штурмовому полку. Називають орки це збіговисько "Кавказьким казачим полком". Входив той до складу повітряно-десантних сил військ Росії.

Окупанти, оплакуючи свого військового, кажуть, що він житиме вічно. Додамо, дорога йому – лише в пекло.

Зверніть увагу Трупи окупантів в Білорусі звозять навіть не в холодильник, а у приміщення 5 на 5 метрів, – ЗМІ



Євген Іванов загинув, як справжній "казак" – після зустрічі з українцями / Фото взято з телеграму Анатолія "Штірліца"

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