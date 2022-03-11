Про це у своєму телеграм-каналі повідомив радник Міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. За його словами, вдалося отримати інформацію про те, що відбувається у морзі білоруського міста Мозиря.

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Нагадаємо, що раніше в незалежних білоруських та українських ЗМІ стала з'являтися інформація про те, що в містах на півдні Білорусі лікарні нібито переповнені тілами російських військових.

Трупи звозять навіть не в холодильник, а до звичайного приміщення – 5 на 5 квадратних метрів, там їх складують деякий час, вони гниють, смердять – потім тіла кудись відвозять,

– розповіло BBC джерело, яке знайоме зі співробітниками моргу.

За їхніми даними, всі маніпуляції з трупами російських солдатів виконують самі ж російські окупанти. Все охороняється, а доступ має лише завідувач відділу.

Про кількість трупів ніхто не повідомляє, але у люди нажахані ситуацією, яка склалася. Лікарі думають, що десь існує мобільний крематорій чи просто хоронять, розповіли співробітники моргу.

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