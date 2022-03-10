Росія більш-менш наростила технологічно міць. Однак до сучасної армії це не має жодного стосунку. Про це в ефірі 24 каналу сказав засновник і командир Грузинського національного легіону Мамука Мамулашвілі.

Зверніть увагу Росія не хоче забирати свої трупи, вони вже реально бояться, – Веніславський

Російські військові – не світовий гравець

За його словами, російська армія навіть близько не стоїть біля армій наддержав. Окупанти – не світовий гравець, а регіональний. Однак навіть в регіоні показали себе дуже погано.

Вони сьогодні розкидуються по Україні своїми трупами,

– наголосив Мамулашвілі.

Він зауважив, що надії Путіна, що його армія хоч якось зможе внести якийсь перелом, просто ілюзії.

Росії буде нікого забирати

Глава Кремля починає давати задню. Адже те, що він хотів і думав, абсолютно не так.

"Росія нічого нового Україні не покаже, окрім своїх мертвих солдатів. Його армії незабаром не буде і забирати буде нікого", – додав Мамулашвілі.

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