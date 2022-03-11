Россия более или менее нарастила технологически мощь. Однако к современной армии это не имеет никакого отношения. Об этом в эфире 24 канала сказал основатель и командир Грузинского национального легиона Мамука Мамулашвили .

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Российские военные – не мировой игрок

По его словам, российская армия даже близко не стоит у армий сверхдержав. Оккупанты – не мировой игрок, а региональный. Однако даже в регионе показали себя очень плохо.

Они сегодня разбрасываются по Украине своими труппами,

– подчеркнул Мамулашвили.

Он отметил, что надежды Путина на то, что его армия хоть как-то сможет внести какой-то перелом, просто иллюзии.

России будет никого забирать

Глава Кремля начинает давать заднюю. Ведь то, что он хотел и думал, совсем не так.

"Россия ничего нового Украине не покажет, кроме своих мертвых солдат. Его армии в скором времени не будет и забирать будет никого", – добавил Мамулашвили.