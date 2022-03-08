Они ведь устали. Об этом в эфире 24 канала сказал член Комитета Совета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Обратите внимание Слухи о дальнейшем опрокидывании наиболее элитных подразделений России – враждебная манипуляция

По его словам, пророссийские боевики истощились – психологически, технически, материально. Также у них проблемы с логистикой.

ВСУ нанесли оккупантам неприемлемые потери

Вооруженные силы Украины нанесли врагу такие потери, которые для него уже однозначно неприемлемы.

Сам факт, что они отказываются забирать трупы своих убитых солдат, не хотят это делать, значит, они уже реально боятся последствий, к которым привела их "авантюра" против украинской независимости.

– подчеркнул Вениславский.

Он отметил, что ВСУ очень хорошо дают отпор врагу и определенные победы, контратаки.

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