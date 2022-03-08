Адже вони втомилися. Про це в ефірі 24 каналу сказав член Комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Зверніть увагу Чутки про подальше перекидання найбільш елітних підрозділів Росії – ворожа маніпуляція

За його словами, проросійські бойовики виснажилися – психологічно, технічно, матеріально. Також вони мають проблеми із логістикою.

ЗСУ завдали окупантам неприйнятних втрат

Збройні сили України завдали ворогу таких втрат, які для нього вже однозначно є неприйнятними.

Сам факт, що вони відмовляються забирати трупи своїх убитих солдат, не хочуть це робити, означає, що вони вже реально бояться наслідків, до яких призвела їхня "авантюра" проти української незалежності,

– наголосив Веніславський.

Він зауважив, що ЗСУ дуже гарно дають відсіч ворогу і мають певні перемоги, контратаки.

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