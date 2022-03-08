У Пентагоні жодних ознак перекидання до кордонів з Україною додаткових сил не бачать. Як розповіли 24 каналу джерела у розвідці, Путін, скоріш за все, боїться оголошувати тотальну мобілізацію, однак і провести захід подібного масштабу для сучасної Росії дуже важко – на це немає ані ресурсів, ані озброєння та техніки.

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Звісно, у країни-терористки є ще багато танків, БТРів, БМП та "Тигрів", але укомплектувати ними армію хоча б зі 100 – 200 тисяч людей окупанти навряд зможуть.

Вербують найманців, які не хочуть їхати

Вище військове керівництво Росії усвідомило, що шанси на виконання завдань в Україні вкрай малі. Єдине, на що теоретично здатні окупанти – спробувати навіть не оточити Київ, а відрізати столицю від основних дорожніх артерій.

Однак навіть у такому випадку багатомільйонне місто може тримати оборону багато років. Окупанти ж опиняться у становищі, коли їм треба захищатися з усіх боків.

Оскільки ж швидко залучити до війни сили, які б могли вплинути на ситуацію, росіяни не можуть, вони почали вербувати найманців з багатьох дружніх їм країн світу. Втім, цей процес триває досить повільно, оскільки протистояти ЗСУ навіть за чималі гроші досвідчені "джентльмени вдачі" не дуже хочуть.

Крім того, ігнорують Путіна в будь-який спосіб країни-члени ОДКБ, бо санкції за допомогу кривавому фюреру занадто важкі, а розбити вщент свою армію у безглуздому нападі на Україну цілком можна.

Психологічна спецоперація була дуже вдалою

Міф про те, що Росія має буцімто одну з найміцніших армій, будувався десятиріччями. Для цього агресори завищували кількість своєї бойової техніки, хизувалися новітніми розробками та й взагалі вклали в оборону величезні кошти. Звісно, у багатьох речах росіяни справді просунулися вперед, але загальний стан речей у ЗС РФ є досить сумним. Достатньо згадати славнозвісного "Адмірала Кузнєцова", який "не має аналогів у світі".

У перші дні війни, коли весь світ побачив, що захоплювати Україну Путін відправив величезну кількість срочників на старій техніці, у соцмережах почали з'являтися страшні розповіді про "зараз відправлять еліту і все пропало". Однак це – результати міфології та діяльності російських спецслужб. Якщо придивитися, то подібну "зраду" розганяли спочатку російські боти та російські спільноти у телеграмі – ті, що ведуть нібито проукраїнську діяльність. На жаль, величезна кількість людей з розгойданою війною та інформаційним накачуванням психікою ці наративи підхопили й продовжують розповсюджувати досі.

Чомусь у величезному прошарку українського суспільства постійно лунають оці "зараз замість срочників прийдуть професійні підрозділи". Це – наслідок ворожої інформаційно-психологічної спецоперації, яка була вкрай вдалою.

Деякі елітні підрозділи вже знищені, інші – готуються до удару

Правда ж полягає у тому, що з перших днів війни росіяни закидали до України величезну частину своїх найбільш бойових підрозділів. Так, під час численних спроб десантування у Гостомелі було знищено зведене угруповання зі спецпризначенців ГРУ та так званих псковських десантників, кількох десантно-штурмових полків та кадирівців. У боях під Харковом захисники ЗСУ вщент розгромили Таманську та Кантемирівську танкові дивізії. Ці формування вважалися найбільш бойовими серед всіх танкових підрозділів Росії.

Крім того, згідно з даними українського Генерального штабу, російські окупанти зосереджують біля Києва найбільш боєздатні частини та підрозділи серед тих, хто ще залишився: бойовиків Кадирова, 27 загону СпП "Кузбасс", 604 центру СпП "Вітязь" Росгвардії та найманців колишньої ПВК "Вагнер".

Також у Поліссі зосереджують особовий склад підрозділів 29, 35 та 36 загальновійськових армій ЗС РФ, Тихоокеанського Флоту та повітряно-десантних військ.

Ліквідовані генерали та керівники російських армій

Доказом того, що Росія відправила до України свої бойові підрозділи є й присутність на нашій території генералів, штабів та командувачів армій. Окупанти не просто не залишили у Білорусі чи на території РФ свої командно-бойові пункти, а перекинули їх через кордон. Знищення командного пункту в селі Дитятки на Київщині, ліквідація генерал-майора Віталія Герасимова, а також його поплічника генерал-майора Андрія Суховецького – це свідчення надзвичайних прорахунків росіян, а також того, що окупанти закинули у бій ледве не все, що мали.

Так що розповіді про те, що окупанти нібито відправили до України небоєздатні військові формування, аби потім завдати непоправних ударів по ЗСУ – повний фейк. Звісно, ситуація на фронті може погіршуватись та ускладнюватись, оскільки загарбники можуть піти у штурми останньої надії у сподіванні посилити свої позиції та досягнути хоча б якихось успіхів, але наразі доступні для РФ резерви є значно обмеженими.