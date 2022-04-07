Это в ночь на 7 апреля отметил президент Украины Владимир Зеленский. В своем новом обращении он рассказал о переговорах с государствами, которые готовы в дальнейшем давить на Россию, сообщает 24 канал.

Читайте также Зеленский обратился к украинцам

Зеленский призвал Запад предоставить Украине необходимое оружие

Зеленский отметил, что Запад мог применить превентивные санкции еще в прошлом году. Это помогло бы уберечь Украину от вторжения, однако мир решил не реагировать на эскалацию российских войск. Он добавил, что игнорирование проблемы может привести к серьезным последствиям и стать исторической ошибкой всего западного мира.

Еще можно дать нам такое оружие, которое реально остановит эту агрессию. Запад может это сделать,

– подчеркнул он.

Президент подчеркнул, что сегодня обратился к парламенту и народу Ирландии – стране, которая одна из первых пришла на помощь. По его словам, ирландское правительство полностью поддерживает ускоренное вступление Украины в Европейский Союз. А также будет делать все, чтобы усилить давление на Россию настолько, сколь необходимо, чтобы закончилась эта война.

Смотрите ночное обращение Зеленского за 6 апреля: