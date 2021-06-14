Что должна сделать Украина для получения ПДЧ

Об этом в интервью 24 каналу рассказал депутат Европейского парламента Пятрас Ауштрявичюс. Он отметил, что Украина имеет, что представить НАТО и Евросоюзу, однако до сих пор остаются определенные проблемные вопросы.

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В частности, по его словам, Украине нужно продолжать бороться с коррупцией. Кроме того, необходимо установить верховенство права.

Тут еще надо будет поработать,

– подчеркнул евродепутат.

Важен ли для Украины шаг НАТО по членству

Ауштрявичюс пояснил, что годовые программы НАТО должны помочь достичь документ "План действий по членству". Однако, по его словам, непонятно, сколько еще Украина получит таких годовых программ.

Это зависит и от реформ, которые будут проводиться в Украине, и конструктивного подхода НАТО. Насколько будут работать по этому,

– отметил он.

Евродепутат отметил, что мотивация в вопросе сотрудничества НАТО и Украины должна остаться с обеих сторон, хотя результаты зависят от украинской стороны. "Когда речь идет о годовых программах, о Плане к членству – это уже что-то такое, что вызывает заинтересованность", – подчеркнул он.