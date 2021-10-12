Министр напомнил, что с 2008 года в Украине обанкротились больше 100 банковских учреждений.

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Новые подозрения в деле "Дельта Банка" будут

Более 1,5 миллиона украинцев за последние 13 лет потеряли свои сбережения из-за злоупотреблений владельцев и менеджмента банков.

Уверен, что это не последнее подозрение как в деле "Дельта Банка", так и в других делах, где отдельные банкиры цинично грабили своих вкладчиков,

– подчеркнул Монастырский.

В ведомстве добавили, что на украденные у вкладчиков деньги владельцы и топ-менеджеры строили настоящие дворцы под Киевом и развивали собственный бизнес.

Совладельцу "Дельта Банка" и нескольким должностным лицам сообщили о подозрении

Бывшему совладельцу и главе наблюдательного совета обанкротившегося "Дельта банка" Николаю Лагуну 11 октября сообщили о подозрении. Его обвиняют в растрате имущества и денег на 1 миллиард гривен.

Также сообщение о подозрении получили 2 заместителей главы совета директоров банка и директор одной из связанных финансовых компаний. В общем правоохранители подозревают руководство обанкротившегося банка в растрате более 4 миллиардов гривен.

Справка. "Дельта банк" основали в 2006 году, а ликвидировали – через 9 лет. В начале 2015 года это учреждение было четвертым по размерам активов среди 158 банков Украины. Его активы составляли более 60 миллиардов гривен. Банк признали неплатежеспособным в марте 2015 года, а уже в октябре Нацбанк это учреждение ликвидировал.