Министр напомнил, что с 2008 года в Украине обанкротились больше 100 банковских учреждений.
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Новые подозрения в деле "Дельта Банка" будут
Более 1,5 миллиона украинцев за последние 13 лет потеряли свои сбережения из-за злоупотреблений владельцев и менеджмента банков.
Уверен, что это не последнее подозрение как в деле "Дельта Банка", так и в других делах, где отдельные банкиры цинично грабили своих вкладчиков,
– подчеркнул Монастырский.
В ведомстве добавили, что на украденные у вкладчиков деньги владельцы и топ-менеджеры строили настоящие дворцы под Киевом и развивали собственный бизнес.
Совладельцу "Дельта Банка" и нескольким должностным лицам сообщили о подозрении
- Бывшему совладельцу и главе наблюдательного совета обанкротившегося "Дельта банка" Николаю Лагуну 11 октября сообщили о подозрении. Его обвиняют в растрате имущества и денег на 1 миллиард гривен.
- Также сообщение о подозрении получили 2 заместителей главы совета директоров банка и директор одной из связанных финансовых компаний. В общем правоохранители подозревают руководство обанкротившегося банка в растрате более 4 миллиардов гривен.