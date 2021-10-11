Как заявила генпрокурор Ирина Венедиктова, также сообщение о подозрении получили 2 заместителей главы Совета директоров банка и директор одной из связанных финансовых компаний.
Интересно "Ограбление века": кто причастен к масштабному банкротству украинских банков
Детали дела
В ходе расследования следователи установили сразу ряд эпизодов, которые могут свидетельствовать о незаконности действий руководства "Дельта Банка". Среди них – продажи учреждением долга без какой-либо оценки. Из-за этого 42 миллиона гривен долга тогда продали всего за 4 миллиона.
По словам Венедиктовой, благодаря корректировке остатков на счетах даже этих средств банк не получил. А покупателем дешевого кредита, уверяет генпрокурор, стала финансовая компания Лагуна. Следователи выяснили, что в этой схеме фигуранты дела также вывели из-под залога недвижимость стоимостью около 16 миллионов гривен.
По данным следствия, Лагун также организовал выдачу кредитов на фирмы-однодневки, которые не имели никаких активов и залогового имущества.
Активы Лагуна арестовали
Для возмещения причиненного ущерба правоохранители арестовали активы Лагуна на сумму 790 миллионов гривен. В частности, наложили арест почти на 200 земельных участков в:
- Киевской,
- Черниговской,
- Ивано-Франковской областях.
Прокуроры уже вручили мужчине ходатайство об избрании меры пресечения – содержание под стражей с альтернативой внесения залога в более чем 1 миллиард гривен.
Что случилось с "Дельта банком"?Его основали в 2006 году, а ликвидировали – в 2015-м. В начале 2015 года это учреждение было четвертым по размерам активов среди 158 банков Украины. Его активы составляли более 60 миллиардов гривен. Банк признали неплатежеспособным в марте 2015 года, а уже в октябре Национальный банк это учреждение ликвидировал.
Добавим, что в августе 2020 года Офис генерального прокурора объявил подозрение экс-собственнику обанкротившегося "Дельта банка" Николаю Лагуне в уклонении от уплаты 33 млн гривен налогов.