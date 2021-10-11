Як заявила генпрокурорка Ірина Венедіктова, також повідомлення про підозру отримали 2 заступників голови Ради директорів банку і директор однієї з пов'язаних фінансових компаній.

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Деталі справи

Під час розслідування слідчі встановили одразу низку епізодів, які можуть свідчити про незаконність дій керівництва "Дельта банку". Серед них – продажу установою боргу без будь-якої оцінки. Через це 42 мільйони гривень боргу тоді продали всього за 4 мільйони.

За словами Венедіктової, завдяки коригуванню залишків на рахунках навіть цих коштів банк не отримав. А покупцем дешевого кредиту, запевняє генпрокурорка, стала фінансова компанія Лагуна. Слідчі з'ясували, що у цій схемі фігуранти справи також вивели з-під застави нерухомість вартістю близько 16 мільйонів гривень.

За даними слідства, Лагун також організував видачу кредитів на фірми-одноденки, що не мали жодних активів та заставного майна.

Активи Лагуна арештували

Для відшкодування заподіяної шкоди правоохоронці арештували активи Лагуна на суму 790 мільйонів гривень. Зокрема, наклали арешт на майже 200 земельних ділянок в:

Київській,

Чернігівській,

Івано-Франківській областях.

Прокурори вже вручили чоловіку клопотання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у понад 1 мільярд гривень.

Зверніть увагу! Загалом правоохоронці підозрюють керівництво збанкрутілого банку в розтраті більш ніж 4 мільярдів гривень.

Що сталося з "Дельта банком"? Його заснували у 2006 році, а ліквідували – у 2015-му. На початку 2015 року ця установа була четвертою за розмірами активів серед 158 банків України. Його активи становили понад 60 мільярдів гривень. Банк визнали неплатоспроможним у березні 2015 року, а вже у жовтні Національний банк цю установу ліквідував.

Додамо, що у серпні 2020 року Офіс генерального прокурора оголосив підозру ексвласнику збанкрутілого "Дельта банку" Миколі Лагуну в ухиленні від сплати 33 млн гривень податків.