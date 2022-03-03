России угрожают изоляцией
Британский министр обороны Бен Уоллес считает, что еще не поздно остановить войну. Он заявил, что агрессор рискует быть изолированным.
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Я хотел бы сказать России: прекратите это. Еще не поздно прекратить делать то, что вы делаете. Совершенные вами шаги незаконны, и вы рискуете быть изолированными на ближайшие десятилетия,
– заявил Уоллес.
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