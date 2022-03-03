Росії погрожують ізоляцією
Британський міністр оборони Бен Воллес вважає, що ще не пізно зупинити війну. Він заявив, що агресор ризикує бути ізольованим.
До теми Одна з частин нашої стратегії, – Кулеба про втечу оточення Путіна з Росії
Я хотів би сказати Росії: припиніть це. Ще не пізно припинити робити те, що ви робите. Вчинені вами кроки незаконні, і ви ризикуєте бути ізольованими на найближчі десятиліття,
– заявив Воллес.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!