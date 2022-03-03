Тиск у Росії наростатиме не тільки на рівні еліт, але й простих людей

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, коментуючи те, що російська еліта та оточення Путіна перебувають у паніці. Як відомо, еліта в Росії істерично вивозить рідних з країни.

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Кулеба підтримав думку, що деморалізація оточення Путіна може призвести до повалення диктатора.

Це одна з частин нашої стратегії. Як ви розумієте, представники еліти мають доступ до певної інформації. Вони розуміють, що ті санкції, які Україна разом з партнерами організувала для Росії, завдадуть шаленого болю і руйнувань росіянами, болю і руйнувань російській економіці,

– сказав міністр.

За словами Кулеби, російська еліта намагається "вискочити з цієї пастки, з цього санкційного катка". Та міністр запевнив, що Україна – не зупиняється та вимагає нових санкцій.

Глава МЗС повідомив про створення нового санкційного списку, який потрібно застосувати, щоб "закрити всі шпаринки" для росіян. Це допоможе створити додатковий тиск на агресора.

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Кулеба розповів, що Україна співпрацює з усіма країнами, через які ворог намагається обійти санкції. "Російська еліта вміє гарно рахувати, тому вони все розуміють і тікають", – сказав глава МЗС.

Український міністр запевнив, що жахливі наслідки санкцій відчує не тільки еліта, але й прості росіяни. Тому він впевнений, що тиск у Росії наростатиме не тільки на рівні еліт, але й простих людей.

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