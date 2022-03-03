За деякими даними, вони збираються заморозити активи російських олігархів. Все через війну, яку Росія розпочала проти України.

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Ми щойно отримали підтвердження від уряду Японії, що вони також оголосили списки російських олігархів та організацій, білоруських олігархів (проти яких введуть санкції – 24 канал) в координації з ЄС, – сказав неназваний представник Євросоюзу.

Детальний список, проти кого Японія введе санкції, поки невідомий. Раніше вони заморозили активи семи російських банків та десятків осіб. Серед них – Путін, Лавров, Медведєв тощо.

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