Інсталяцію зробили міські підприємці

В Україні з нетерпінням чекають смерті вождя РФ і вже готуються до поховального процесу диктатора.

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На в'їзді у місто Ладижин на Вінниччині створили надгробок із зображенням Путіна. На надгробку як дата смерті зазначено 24 лютого.

Саме тоді Росія атакувала територію України з різних напрямків. Також на надгробку присутня фашистська свастика, яка нагадує, що Путін нічим не відрізняється від Адольфа Гітлера.

Інсталяцію зробили міські підприємці.



Надгробок Путіну / Фото Суспільне Вінниця

Додамо, що на смерті Путіна можна заробити. Російський бізнесмен Олександр Конанихін призначив винагороду в один мільйон доларів за голову Путіна.

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