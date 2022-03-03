Інсталяцію зробили міські підприємці
В Україні з нетерпінням чекають смерті вождя РФ і вже готуються до поховального процесу диктатора.
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На в'їзді у місто Ладижин на Вінниччині створили надгробок із зображенням Путіна. На надгробку як дата смерті зазначено 24 лютого.
Саме тоді Росія атакувала територію України з різних напрямків. Також на надгробку присутня фашистська свастика, яка нагадує, що Путін нічим не відрізняється від Адольфа Гітлера.
Інсталяцію зробили міські підприємці.
Надгробок Путіну / Фото Суспільне Вінниця
Додамо, що на смерті Путіна можна заробити. Російський бізнесмен Олександр Конанихін призначив винагороду в один мільйон доларів за голову Путіна.
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