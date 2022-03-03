Инсталляцию сделали городские предприниматели Ладыжин
В Украине с нетерпением ждут смерти вождя РФ и готовятся к похоронному процессу диктатора.
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На въезде в город Ладыжин в Винницкой области создали надгробие с изображением Путина. На надгробии указали дату смерти – 24 февраля. Именно в этот день Россия атаковала территорию Украины по разным направлениям.
Также на надгробии присутствует фашистская свастика, напоминающая, что Путин ничем не отличается от Адольфа Гитлера.
Инсталляцию создали городские предприниматели.
Надгробие Путина / Фото Суспільне Вінниця
Добавим, что на смерти Путина можно заработать. Российский бизнесмен Александр Конанихин назначил вознаграждение в один миллион долларов за голову кремлевского диктатора.
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